Tokyo 2020 | disastro squadre Italia | fuori anche il Settebello

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilazzurro si è dovuto arrendere alla Serbia, che ha eliminato l’nei quarti di finale del torneo di pallanuoto delle olimpiadi di. Ilcampione del mondo in carica ha perso 6-10 contro i detentori dell’oro olimpico che, negli ultimi 11 scontri diretti hanno trovato il successo 8 volte. I gol per l’sono stati siglati da: Presciutti, Figari, Luongo, Di Fulvio e Bodegas. La formazione di Sandro Campagna aveva concluso il proprio girone in seconda posizione, con 8 punti, dopo tre vittorie e due pareggi. La Serbia è invece arrivata terza nel ...