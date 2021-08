Shiloh Pepin | il dramma della bambina sirena | ecco chi era

Leggi su ck12

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Real Time ricostruisce stasera la storia di , una rara patologia. (screenshot video)Va in onda questa sera su Real Time un interessante documentario che racconta una vicenda umana che ha commosso molti. Si tratta di ‘La’, in cui viene narrata la vera vicenda di. La piccola era nata con una rara condizione chiamata Sirenomelia, nota anche come “Sindrome”, ed è morta all’età di 10 anni al Maine Medical Center vicino alla sua casa di Kennebunkport, nell’ottobre 2009. Leggi anche –> Sirenomelia: i bambini, ...