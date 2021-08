Scontro tra due treni in Repubblica Ceca: due morti e 38 feriti, 7 in fin di vita. Il ministro: 'Situazione grave' (Di mercoledì 4 agosto 2021) grave incidente in Repubblica Ceca tra due treni, uno proveniente da Monaco di Baviera e un altro treno passeggeri: due morti , ferite 38 persone, di cui 7 in pericolo di vita, riferisce il quotidiano ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021)incidente intra due, uno proveniente da Monaco di Baviera e un altro treno passeggeri: due, ferite 38 persone, di cui 7 in pericolo di, riferisce il quotidiano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si inasprisce lo scontro tra Budapest e Bruxelles sullo stato di diritto. L'Ungheria, con una decisione del governo… - repubblica : Omofobia: il ddl Zan slitta a settembre dopo l'ultimo scontro tra Iv e Pd-M5S - LiaColombo1 : RT @IlariaBifarini: Il regime in atto imploderà su se stesso, in quanto disumano e basato unicamente sul terrore mediatico. Nel mentre, non… - LucaGue52011811 : RT @IlariaBifarini: Il regime in atto imploderà su se stesso, in quanto disumano e basato unicamente sul terrore mediatico. Nel mentre, non… - BongerminoD : RT @IlariaBifarini: Il regime in atto imploderà su se stesso, in quanto disumano e basato unicamente sul terrore mediatico. Nel mentre, non… -