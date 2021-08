Salvini a caccia di renziani in Sicilia E sfila “mister preferenze” all’altro Matteo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Manca solo il bollo dell’ufficialità. ILuca Sammartino e Valeria Sudano sono pronti all’addio a Italia Viva e all’ingresso nella Lega. A testimoniarlo l’incontro avvenuto tra, volato a Palermo per un vertice con europarlamentari, deputati e dirigenti locali, e gli ormai ex: «Non dobbiamo avere paura di crescere» «Ho incontrato Sammartino e lo ritengo una persona valida», ha dettorispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fossero superati i mal di pancia all’interno del partito per l’adesione al Carroccio. «Io sono qui per spiegare, per ...