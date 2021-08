Roberto Alpi | il re delle soap italiane | età | altezza | peso | ex moglie attrice | la morte della figlia

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 4 agosto 2021) I telespettatori italiani hanno imparato ad apprezzarlo grazie a Centovetrine, dove ha interpretato il famoso personaggio Ettore Ferri che rappresentava in tutto e per tutto il tipico uomo d’affari ed era stato presente nella trama sin dalla prima puntata. Quel ruolo ha fatto ufficialmente decollare la carriera di, pseudonimo del suo vero nome: Fiorenzo. Sin dall’infanzia nutriva interesse per la recitazione, che poi è diventata una passione frequentando il teatro. Lì ha mosso i primi passi per poi realizzarsi in un lungo percorso artistico, scritto soprattuto in tv. Oltre aFerri di Centovetrine, tra i ruoli di ...