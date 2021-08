ricerca PayPlug | nel Fashion vince il mobile shopping e il multicanale

(Di mercoledì 4 agosto 2021)alla conquista delle piccole spese di tutti i giorni, servizi clienti sempre più social, e la possibilità di integrare un’esperienza agile e piacevole nel funnel di acquisto. Nei mesi della ‘ripartenza’ italiana, a nche ilsi inserisce nel più vasto percorso di digitalizzazione degli acquisti. Tanto che per l’ecosistema degli acquisti nel settorel’online, ma non solo. È l’esperienzache, a partire dall’inizio della pandemia Covid-19, ha sempre più nettamente staccato sia le modalità di acquisto a mezzo e-commerce, che quelle in presenza in tradizionali retail ...

I dati dievidenziano infatti come i pagamenti con carta di credito abbiano nettamente superato quelli in contanti e il bonifico. Sono infatti preferiti dal 60% dei clienti online, contro un ...In base alla, si legge su Adnkronos, 'La conversazione al centro del customer journey', realizzata dainsieme a Transactionale e LiveHelp, dai dati é emerso che il ' conversazionale ' ...Roma, 4 ago. Mobile shopping alla conquista delle piccole spese di tutti i giorni, servizi clienti sempre più social, e la possibilità di integrare un'esperienz ...Sono infatti preferiti dal 60% dei clienti online, contro un 34% che predilige i contanti e un 6% che dichiara di effettuare in prevalenza bonifici. Per quanto ...