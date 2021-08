Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Ore 16:30, ...

Ultime Notizie dalla rete : Precampionato 2021

... 2) Dzeko (terzo gol nel) e Borja Mayoral (quarto centro) continuano a trovare la ... 4 agosto- 18:26... in diretta mercoledì 4 agostoalle ore 20.30 presso l' Estadio Mestalla di Valencia , sarà una sfida amichevole valevole per il 'Trofeo Naranja', appuntamento classico del...Shomurodov può convincere lo Special One: se si sacrifica nei rientri, avrà più spazio di altri. Il 7° test del precampionato sarà utile all'allenatore per valutare i progressi tattici e fisici dei ...Secondo gol in due partite di fila per Zinedine Machach: il centrocampista del Napoli decide per adesso la sfida contro il Wisla Cracovia in Polonia.