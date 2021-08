Parco giochi annuncia che il green pass sarà obbligatorio: titolari riempiti di insulti e minacce (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non se ne può più di negazionisti e no vax vaccinatevi non rompete le scatole. "Morite", Vergogna" e "Fallirete tutti": sono alcuni degli oltre 200 messaggi di odio che nelle ultime scorse hanno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non se ne può più di negazionisti e no vax vaccinatevi non rompete le scatole. "Morite", Vergogna" e "Fallirete tutti": sono alcuni degli oltre 200 messaggi di odio che nelle ultime scorse hanno ...

