Olimpiadi Tokyo | il programma di giovedì 5 agosto | orari Tv e live

Advertising

Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - Eurosport_IT : Pazzeschi. PAZZESCHIIIIIIIIIIIIIII! ??????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #CyclingTrack - vraprile2004 : la Repubblica: Equitazione: Jessica Springsteen, la figlia del Boss, cerca la medaglia nel salto a ostacoli.… - grafuio : RT @Eurosport_IT: Gli ultimi 750 metri fatti in 39.760 secondi ?????? Rivivi l'oro nell'inseguimento: -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Ma il giovedì diconsegnerà anche le semifinali maschili di basket con gli Usa in campo. Gli italiani in gara il 5 agosto: Jacobs torna in pista Eventi da seguire Anche giovedì 5 luglio l'...Il nuotatore italiano potrà contare su un tifoso speciale, un suo grande amico che a questeha fatto grandi cose, si tratta di Gianmarco Tamberi. ' Sono contentissimo per Gimbo: è la ...Olimpiadi di Tokyo sesta medaglia d’oro conquistata nel Ciclismo per la specialità inseguimento a squadre. A tutt’oggi abbiamo conquistato trenta ...Ai Giochi di Tokyo i nuovi modelli di scarpe da atletica che restituiscono energia di rimbalzo all'atleta hanno creato polemiche. Qualcuno grida al doping tecnologico. Nella vita di tutti i giorni per ...