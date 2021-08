Olimpiadi Tokyo Day 12 | Diretta Gare Mercoledi 4 Agosto Discovery+ e Rai2

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - chetempochefa : “Per l’infortunio prima delle Olimpiadi di Rio ho passato una settimana a letto a piangere. Pensavo di aver perso t… - OA_Sport : #swimming #marathon #Tokyo2020 Rachele Bruni chiude 14ma nella 10 km, vittoria alla forte brasiliana Cunha… - infoitsport : VIDEO Italia-Argentina 2-3 volley, Olimpiadi Tokyo: highlights e sintesi -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Si è tenuta oggi, 3 agosto, la prova di qualificazioni della gara individuale di salto ostacoli alledi. La prova di equitazione di oggi, 3 agosto, ha visto gareggiare la figlia di Bruce Springsteen, Jessica, che ha concluso il proprio percorso in sella al suo stallone belga di 12 ...L'oro diviso in due in pedana senza il bisogno di usare neanche una parola è sembrata la scelta più naturale del mondo. Persino senza la lunga amicizia che lega Tamberi a Barshim ci immaginavamo ...La diretta testuale della giornata di gare di atletica di mercoledì 4 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un programma molto ricco, che prevede l’inizio delle prove del decathlon uomini e dell’heptat ...Epilogo amaro per l'Italia e Rachele Bruni nella 10 km del nuoto di fondo presso l’Odaiba Marine Park, nella baia di Tokyo, sede delle gare olimpiche del nuoto in acque libere. L'azzurra, argento a Ci ...