Morte di Niccolò Ciatti: arrestato in Germania il ceceno accusato di omicidio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è riaccesa la speranza della famiglia Ciatti di avere giustizia per la Morte di Niccolò. E' stato arrestato ieri, 3 agosto 2021, in Germania, Rassoul Bissoultanov, il lottatore ceceno indagato per l'omicidio di Niccolò Ciatti, 22 anni, ucciso con un calcio alla testa l'11 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è riaccesa la speranza della famigliadi avere giustizia per ladi. E' statoieri, 3 agosto 2021, in, Rassoul Bissoultanov, il lottatoreindagato per l'di, 22 anni, ucciso con un calcio alla testa l'11 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Morte di Niccolò Ciatti: arrestato in Germania il ceceno accusato di omicidio - PerugiaToday : Ragazzino investito Ponte Valleceppi, mortale il colpo alla testa. Inchiesta per omicidio stradale - niccolo_avico : @micioalato Prova a insistere Il personale della TI del Policlinico di Roma, dove mio figlio si è fatto una settim… - PerugiaToday : Perugia in lutto per la morte del piccolo Niccolò, il sindaco: 'Sono profondamente addolorato' - tuttoggi : Cordoglio e incredulità a Ponte Valleceppi per il drammatico... #cronaca #umbria -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Niccolò Caso Ciatti, arrestato in Germania uno dei ceceni E' stato arrestato in Germania Rassoul Bissoultanov, il ceceno imputato nel processo per la morte di Niccolò Ciatti, il giovane di Scandicci pestato a morte in una discoteca spagnola nel 2017. Aveva 22 anni. La polizia tedesca ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dal ...

Omicidio Ciatti: fermato in Germania il principale indagato scarcerato a giugno La Germania potrebbe decidere nelle prossime ore per l'estradizione in Italia, come chiesto dai pm romani, e dunque il processo per la morte di Niccolò potrebbe celebrarsi qui. Questa naturalmente è ...

Ragazzino investito Ponte Valleceppi, mortale il colpo alla testa. Inchiesta per omicidio stradale. Decisa data funerale PerugiaToday E' stato arrestato in Germania Rassoul Bissoultanov, il ceceno imputato nel processo per ladiCiatti, il giovane di Scandicci pestato ain una discoteca spagnola nel 2017. Aveva 22 anni. La polizia tedesca ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dal ...La Germania potrebbe decidere nelle prossime ore per l'estradizione in Italia, come chiesto dai pm romani, e dunque il processo per ladipotrebbe celebrarsi qui. Questa naturalmente è ...