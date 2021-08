Mercato Genoa, Preziosi ha pronto il doppio colpo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono in arrivo al Genoa Lammers ed Ekuban per l’attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Rivoluzione in attacco per il Genoa dopo l’addio di Shomurodov in direzione Roma. In un giorno il club rossoblù ha cambiato la faccia del suo reparto offensivo. Ormai praticamente definite le operazioni che porteranno al Grifone due innesti di peso. L’olandese Sam Lammers dall’Atalanta (alla fine di un lunghissimo corteggiamento, il giocatore ha superato in volata l’altro obiettivo del Genoa, l’ucraino Vladyslav Supryaga) e, insieme a lui, il ghanese (ma veronese di nascita) Caleb Ekuban, in uscita dal Trabzonspor, bloccato dal ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono in arrivo alLammers ed Ekuban per l’attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Rivoluzione in attacco per ildopo l’addio di Shomurodov in direzione Roma. In un giorno il club rossoblù ha cambiato la faccia del suo reparto offensivo. Ormai praticamente definite le operazioni che porteranno al Grifone due innesti di peso. L’olandese Sam Lammers dall’Atalanta (alla fine di un lunghissimo corteggiamento, il giocatore ha superato in volata l’altro obiettivo del, l’ucraino Vladyslav Supryaga) e, insieme a lui, il ghanese (ma veronese di nascita) Caleb Ekuban, in uscita dal Trabzonspor, bloccato dal ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Genoa, trovata la formula per Lammers - claymore_61 : Per Ekuban, il Genoa ha pronto un contratto di tre anni da un milione di euro netto a stagione. al Trabzonspor, inv… - marinabeccuti : Genoa, trovata la formula per Lammers - Torinogranatait : Genoa, trovata la formula per Lammers -