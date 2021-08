Marcell Jacobs, scoppia la polemica: scarpe truccate (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le scarpe col trucco e la pista che ti dà la sensazione di volare, rendendo la falcata più leggera. Dietro i successi e i tempi da record europeo di Marcell Jacobs nei 100 metri piani, i nuovi primati mondiali di Karsten Warholm (45?94) e Sydney McLaughlin (51?46) nei 400 ostacoli, della venezuelana Yulimar Rojas nel salto triplo (15.67) non si cela alcun segreto illegale. L'aiutino non arriva dal doping né da altri intrugli speciali. È l'evoluzione della tecnologia che rasenta la perfezione e fornisce agli atleti strumenti tali da sfidare le leggi della cinetica e della fisica. Nulla di magico, perché non vinci senza allenamenti e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lecol trucco e la pista che ti dà la sensazione di volare, rendendo la falcata più leggera. Dietro i successi e i tempi da record europeo dinei 100 metri piani, i nuovi primati mondiali di Karsten Warholm (45?94) e Sydney McLaughlin (51?46) nei 400 ostacoli, della venezuelana Yulimar Rojas nel salto triplo (15.67) non si cela alcun segreto illegale. L'aiutino non arriva dal doping né da altri intrugli speciali. È l'evoluzione della tecnologia che rasenta la perfezione e fornisce agli atleti strumenti tali da sfidare le leggi della cinetica e della fisica. Nulla di magico, perché non vinci senza allenamenti e ...

