Manchester City, Grealish atteso in città: colpo vicino (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Manchester City pronto a chiudere l’acquisto del giocatore, atteso per le visite mediche già oggi. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è oggi il giorno decisivo per il passaggio di Jack Grealish al Manchester City. I citizens, infatti, attendono il centrocampista per sottoporlo alle consuete visite mediche, regalando a Guardiola il suo pupillo. L’Aston Villa incasserà ben 100 milioni di sterline, mentre per sostituire Grealish arriverà Leon Bailey dal Bayer Leverkusen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilpronto a chiudere l’acquisto del giocatore,per le visite mediche già oggi. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è oggi il giorno decisivo per il passaggio di Jackal. I citizens, infatti, attendono il centrocampista per sottoporlo alle consuete visite mediche, regalando a Guardiola il suo pupillo. L’Aston Villa incasserà ben 100 milioni di sterline, mentre per sostituirearriverà Leon Bailey dal Bayer Leverkusen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Grealish al Manchester City per 117 milioni di euro E' fatta per il passaggio di Jack Grealish al Manchester City . Secondo quanto riferisce il Daily Mail, i Citizens avrebbero trovato un accordo con l'Aston Villa sulla base di circa 117 milioni di euro. Manca ormai solo l'annuncio ufficiale. Il ...

Bailey all'Aston Villa spinge Grealish al Manchester City: la trattativa ora entra nel vivo TUTTO mercato WEB Grealish al Manchester City per 117 milioni di euro Secondo la stampa britannica mancherebbe solo l'annuncio, diverrebbe il giocatore più caro della storia della Premier League ...

