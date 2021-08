M5s | Di Maio | ' Non ci saranno scossoni Chi minaccia il governo minaccia la ripresa'

(Di mercoledì 4 agosto 2021) In una intervista a Repubblica il ministro degli Esteri pentastellato blinda il semestre bianco e rassicura il. E punzecchia Conte: 'in realtà sono io che da giorni ricevo attacchi con delle ...

In una intervista a Repubblica il ministro degli Esteri pentastellato blinda il semestre bianco e rassicura il governo. E punzecchia Conte: 'in realtà sono io che da giorni ricevo attacchi con delle ...Così il ministro degli Esteri Dia Repubblica. "Nessuno in questo momento parla di elezioni ... Ilha dimomostrato compattezza".L’ex premier deve ritagliarsi un ruolo di leadership all'interno dello schieramento di centrosinistra senza mettere in pericolo l’azione riformatrice dell’esecutivo ...Il ministro degli Esteri dice che «non ci saranno scossoni. Chi minaccia il governo, minaccia la ripresa del Paese». Assicura che i Cinque Stelle voteranno la fiducia sulla giustizia anche al Senato.