Lukaku Chelsea | la trattativa può chiudersi entro il fine settimana | le ultime

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - sportli26181512 : Lukaku e la comprensibile tentazione di tornare al Chelsea. VIDEO: Il Chelsea è in pressing per riportare Romelu Lu… - cristianodemajo : La Superlega era la fine del calcio, dei tifosi, dei campi di periferia, il Chelsea che offre 15 milioni di euro al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Chelsea

Il pressing incessante delha costretto la dirigenza dell'Inter a mettersi subito a lavoro ... sulla lista dei nomi cerchiati in rosso per raccogliere la pesantissima eredità dic'è ...Ilè in pressing per riportare Romelua Londra per la terza volta. Le due precedenti esperienze del belga con la maglia dei Blues (2011 e 2013) sono state deludenti. Sicuramente meglio ha ...In attesa di capire come andrà a finire, l’Inter valuta preventivamente i possibili sostituti in caso di partenza del belga. Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku. In caso di partenza del belga, l ...Lukaku sarebbe più vicino all'addio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il pressing del Chelsea starebbe facendo vacillare le certezze del belga che, più volte, ha ribadito di voler restare all'Inter. L ...