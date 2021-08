L’Italia sta bruciando: nuovo incendio in Liguria, panico nella notte (Di mercoledì 4 agosto 2021) nuovo incendio in Liguria, nella zona di Casarza Ligure: paura nella notte, ma alle prime luci dell’alba l’incendio sembra essere stato domato. L’Italia brucia. Complici le temperature elevate, i campi e le zone boschive non bonificate e la mano dell’uomo, gli incendi nel nostro Paese sono sempre di più. Abbiamo appena finito di vedere immagini L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 4 agosto 2021)inzona di Casarza Ligure: paura, ma alle prime luci dell’alba l’sembra essere stato domato.brucia. Complici le temperature elevate, i campi e le zone boschive non bonificate e la mano dell’uomo, gli incendi nel nostro Paese sono sempre di più. Abbiamo appena finito di vedere immagini L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, con… - Agenzia_Ansa : 'L'infezione sta crescendo in molti paesi europei e anche in Italia. La circolazione del virus è soprattutto nelle… - repubblica : La lettera di Patrick Zaki dal carcere: 'La situazione sta peggiorando. Sognavo di girare l'Italia' - messveneto : Covid, l'andamento in Italia. Brusaferro: «Terza dose per i più fragili, la crescita dei contagi sta rallentando»:… - marcuccimauriz : RT @mariamacina: Avete mai sentito dire che l’Italia sta trainando l’economia europea? Ebbene sta avvenendo. Il nostro Paese cresce più di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia sta Vaccini, dalla Germania alla Gran Bretagna: ecco chi in Europa pensa alla terza dose Il Sole 24 ORE