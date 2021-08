Licenziamenti come se non ci fosse un domani. Così Draghi umilia il lavoro. Dopo Whirlpool, Gkn e Gianetti anche Logista chiude un sito (Di mercoledì 4 agosto 2021) A rischiare oggi sono 65 dipendenti (un centinaio in realtà se si aggiungono personale impiegatizio diretto, addetti alla vigilanza e alle pulizie) di Logista, la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, che ha deciso di chiudere il sito di Bologna e ha avvisato tutti i lavoratori con un messaggio whatsapp inviato sabato scorso verso le 10 di sera. Prima c’erano stati i casi della Gianetti Ruote, azienda metalmeccanica della Brianza che ha mandato a casa 152 operai. E di Gkn in Toscana che di operai ne ha licenziati 422 (leggi l’articolo). Poi la Whirlpool (leggi l’articolo) che ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) A rischiare oggi sono 65 dipendenti (un centinaio in realtà se si aggiungono personale impiegatizio diretto, addetti alla vigilanza e alle pulizie) di, la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, che ha deciso dire ildi Bologna e ha avvisato tutti i lavoratori con un messaggio whatsapp inviato sabato scorso verso le 10 di sera. Prima c’erano stati i casi dellaRuote, azienda metalmeccanica della Brianza che ha mandato a casa 152 operai. E di Gkn in Toscana che di operai ne ha licenziati 422 (leggi l’articolo). Poi la(leggi l’articolo) che ha ...

