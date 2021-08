L’emozionante arrivo di Tamberi all’aeroporto di Fiumicino | la corsa dagli amici | gli abbracci e i cori per il saltatore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Gianmarcoè rientrato in Italia dopo aver vinto la mea d’oro nel salto in alto il 1° agosto, ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Ad attenderlodi, al terminal 3,e parenti che hanno dedicato lui. Poi le sue parole al microfono e la grande voglia di rivalsa dopo aver saltato per infortunio i Giochi di Rio 2016. (Immagini di Telenews) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.