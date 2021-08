La grande lealtà di un cittadino del Sud: incassa mille euro in più per sbaglio e li restituisce (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci sono gesti e comportamenti che, anche se scontati, vanno la pena di essere raccontati. Un cittadino pugliese, dopo aver effettuato un prelievo in banca, si è accorto che l'impiegato per errore gli aveva consegnato una somma di denaro in eccesso, così l'uomo è tornato indietro per restituire il denaro in più (ben mille euro) che non gli spettava. La sua storia di grande onestà è stata raccontata dal "Quotidiano di Puglia". Si chiama Giglio Lomartire, 75enne di Sava, Comune in provincia di Taranto. "Sono andato in banca per fare un prelievo di denaro e l'impiegato, non avendo l'intera somma nel suo cassetto, si è rivolto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci sono gesti e comportamenti che, anche se scontati, vanno la pena di essere raccontati. Unpugliese, dopo aver effettuato un prelievo in banca, si è accorto che l'impiegato per errore gli aveva consegnato una somma di denaro in eccesso, così l'uomo è tornato indietro per restituire il denaro in più (ben) che non gli spettava. La sua storia dionestà è stata raccontata dal "Quotidiano di Puglia". Si chiama Giglio Lomartire, 75enne di Sava, Comune in provincia di Taranto. "Sono andato in banca per fare un prelievo di denaro e l'impiegato, non avendo l'intera somma nel suo cassetto, si è rivolto ...

