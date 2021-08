Juventus, Adani non ha dubbi: “L’obiettivo di Allegri deve essere la Champions” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “La Juve ha vinto in Italia con Allegri e ha cambiato. Ha vinto con Sarri e ha cambiato. Non ha vinto con Pirlo e ha cambiato. È evidente che L’obiettivo è lottare per vincere la Champions. Puoi giocare a nascondino, ma noi siamo per dire la verità. E Bonucci e Chiellini hanno dimostrato che vincere in Europa è possibile. Se torna Allegri non si può dire che bisogna essere competitivi su tutti i fronti, se non per prendersi i consensi. L’obiettivo è vincere la Champions, lo deve essere per forza“. Lo ha detto Daniele ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) “La Juve ha vinto in Italia cone ha cambiato. Ha vinto con Sarri e ha cambiato. Non ha vinto con Pirlo e ha cambiato. È evidente cheè lottare per vincere la. Puoi giocare a nascondino, ma noi siamo per dire la verità. E Bonucci e Chiellini hanno dimostrato che vincere in Europa è possibile. Se tornanon si può dire che bisognacompetitivi su tutti i fronti, se non per prendersi i consensi.è vincere la, loper forza“. Lo ha detto Daniele ...

