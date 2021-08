Inter, anche Christian Eriksen presente oggi alla Pinetina (Di mercoledì 4 agosto 2021) Christian Eriksen ha incontrato i compagni nerazzurri ad Appiano Gentile: ecco le condizioni di salute del centrocampista Questa mattina Christian Eriksen si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche. Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha incontrato i compagni nerazzurri ad Appiano Gentile: ecco le condizioni di salute del centrocampista Questa mattinasi è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche.seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FCnazionale ...

