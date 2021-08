Il gesto di cuore del negozio di ottica | un paio di occhiali da vista in regalo ai bimbi più bisognosi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Undidainai bambini e ai ragazzi under 18, che non possono permetterselo. È questo il dono dell'Casadei di Cesena che a partire da mercoledì mette a disposizione ...

Advertising

maury2762 : @Animal_Genocide Sono assolutamente d'accordo! Bastardi senza cuore e senza anima ??! Come fanno a non provare nemme… - AleCaruso87 : RT @Anna24023545: #michelemerlo Aka ha davvero un cuore grande grande, l'unico che ha ricordato Michele. Ha fatto un gesto bellissimo che s… - Pettyred1 : RT @Anna24023545: #michelemerlo Aka ha davvero un cuore grande grande, l'unico che ha ricordato Michele. Ha fatto un gesto bellissimo che s… - Debby_05_ : RT @Anna24023545: #michelemerlo Aka ha davvero un cuore grande grande, l'unico che ha ricordato Michele. Ha fatto un gesto bellissimo che s… - isoledipinte : RT @Anna24023545: #michelemerlo Aka ha davvero un cuore grande grande, l'unico che ha ricordato Michele. Ha fatto un gesto bellissimo che s… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto cuore

CesenaToday

'Dal territorio - commenta l'assessore ai servizi per la Persona e per la famiglia, Carmelina Labruzzo - arrivano di continuo manifestazioni di generosità e gesti solidali che ci riempiono il. ......2.000 euro grazie ad una raccolta fondi Lo stesso ospedale ha voluto rendere noto il grande... Sappiamo che i nostri bambini sono neldi tanti ma toccare con mano ogni volta questa realtà ci ...La danza leggera di Kolesnikova, che rischia 12 anni di carcere, non è uno spin da leader politico, ma la risposta della libertà alla paura ...Angelo muore in seguito alle ustioni riportate: lo annuncia la clinica. Nel cuore della notte, la Clinica DueMari di Oristano annuncia che Angelo il cane pastore che è stato salv ...