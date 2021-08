I ripescaggi di Serie C, la sentenza del Tar: la situazione di Samb, Carpi, Casertana e Novara (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di martedì è arrivata la sentenza del Tar sul Chievo, la squadra del presidente Campedelli è stata esclusa dal campionato di Serie B. Il club ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato, ma la situazione è ormai compromessa, è stato ordinato lo svincolo di tutti i calciatori. E’ ancora incerta la situazione per quanto riguarda il campionato di Serie C: il Tar ha valutato le istanze di Sambenedettese e Carpi, mentre tra oggi e domani è prevista la discussione di Casertana e Novara. Tutte le sentenze sono attese nelle ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di martedì è arrivata ladel Tar sul Chievo, la squadra del presidente Campedelli è stata esclusa dal campionato diB. Il club ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato, ma laè ormai compromessa, è stato ordinato lo svincolo di tutti i calciatori. E’ ancora incerta laper quanto riguarda il campionato diC: il Tar ha valutato le istanze dienedettese e, mentre tra oggi e domani è prevista la discussione di. Tutte le sentenze sono attese nelle ...

CalcioWeb : I ripescaggi del campionato di #SerieC: la situazione in attesa della sentenza del Tar - SpioneValerio : Dovrebbero fare un TSO all'inventore del tabellone del #baseball. Poche partite e sempre tra le stesse squadre. Una… - dadaumpa13 : E anche oggi il Tar decide sui ripescaggi in serie C domani... #Alma #AJFano - divanauta : @GiusvaPulejo In Serie C ripescaggi e riammissioni si sa niente? - citynowit : La palla adesso passa al presidente della FIGC Gravina che dovrà decidere sui ripescaggi -