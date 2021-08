Green Pass Italia e prima dose vaccino: quando arriva (Di mercoledì 4 agosto 2021) prima dose di vaccino o tampone negativo sono – secondo le regole – tra le condizioni per ottenere il Green Pass, obbligatorio in Italia da venerdì 6 agosto per accedere ad una serie di luoghi e attività al chiuso. Per averlo, serve una di queste condizioni: bisogna aver fatto il vaccino contro il covid, essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene automaticamente e in modo gratuito. Nel dettaglio, il Green Pass ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021)dio tampone negativo sono – secondo le regole – tra le condizioni per ottenere il, obbligatorio inda venerdì 6 agosto per accedere ad una serie di luoghi e attività al chiuso. Per averlo, serve una di queste condizioni: bisogna aver fatto ilcontro il covid, essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene automaticamente e in modo gratuito. Nel dettaglio, il...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - StreetNews24 : Vaccino, tampone, guarigione da covid: le condizioni per il green pass, come ottenerlo - maria5555535 : Cittadini : NO GREEN PASS - Firma la petizione! -