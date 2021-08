Fuga dal Brasile e dai suoi istituti di ricerca rimasti senza fondi (Di mercoledì 4 agosto 2021) I tagli ai finanziamenti per i laboratori e le università operati da Temer e aumentati da Bolsonaro stanno creando un deserto di saperi e tecnologie, e l’instabilità politica non incoraggia chi pensa di tornare in patria. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) I tagli ai finanziamenti per i laboratori e le università operati da Temer e aumentati da Bolsonaro stanno creando un deserto di saperi e tecnologie, e l’instabilità politica non incoraggia chi pensa di tornare in patria. Leggi

