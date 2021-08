Dall’Inghilterra, lo United spera nel trasferimento di Lukaku: il motivo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci sono gli occhi di tutto il mondo sul possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea. Tra tutti, uno degli osservatori più interessati è il Manchester United di Solskjaer. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, l’Inter deve ancora versare 55 milioni di euro nelle casse dei Red Devils. Oltre a ciò, il club inglese avrebbe una percentuale sulla futura rivendita tra il 4% e 5%. Quindi, ipoteticamente, se Lukaku dovesse andare ai Blues per 120 milioni, 5/6 andrebbero al Manchester. LEGGI ANCHE: Spezia, il Fenerbahce ci prova per il bomber di Thiago Motta L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci sono gli occhi di tutto il mondo sul possibiledi Romelual Chelsea. Tra tutti, uno degli osservatori più interessati è il Manchesterdi Solskjaer. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, l’Inter deve ancora versare 55 milioni di euro nelle casse dei Red Devils. Oltre a ciò, il club inglese avrebbe una percentuale sulla futura rivendita tra il 4% e 5%. Quindi, ipoteticamente, sedovesse andare ai Blues per 120 milioni, 5/6 andrebbero al Manchester. LEGGI ANCHE: Spezia, il Fenerbahce ci prova per il bomber di Thiago Motta L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...

