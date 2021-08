Daisy Osakue centra il municipio di Tokyo (Di mercoledì 4 agosto 2021) La nostra azzurra Daisy Osakue è la più grande discobola di questi ultimi anni. In prova ha scagliato il disco dentro il comune di Tokyo. Uscito dallo stadio, il disco ha percorso ancora 9 km e ha sfondato una vetrina dell'ufficio tecnico del municipio. Il geometra: “Da dove arriva?”. Un commesso: “Dallo stadio olimpico, non si era mai visto un lancio così”. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) La nostra azzurraè la più grande discobola di questi ultimi anni. In prova ha scagliato il disco dentro il comune di. Uscito dallo stadio, il disco ha percorso ancora 9 km e ha sfondato una vetrina dell'ufficio tecnico del. Il geometra: “Da dove arriva?”. Un commesso: “Dallo stadio olimpico, non si era mai visto un lancio così”.

