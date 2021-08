Covid oggi Lazio, 513 contagi e un morto. A Roma 201 nuovi casi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 513 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I casi a Roma città sono 201. “L’alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta” ha detto l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato, aggiungendo come sembri “frenare la sua corsa”. Nel Lazio “i ricoverati sono 379, 58 in più, le terapie intensive sono 51, 3 in più. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-259 su ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 513 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro. Icittà sono 201. “L’alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta” ha detto l’assessore alla Salute della RegioneAlessio D’Amato, aggiungendo come sembri “frenare la sua corsa”. Nel“i ricoverati sono 379, 58 in più, le terapie intensive sono 51, 3 in più. Osserviamo ancheuna frenata del trend deipositivi (-259 su ...

