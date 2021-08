Covid: in Italia casi in aumento a 6.596, la positività sale al 3,1%, 21 morti (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Aumentano i casi di positivi al Covid 19 in Italia che le 6.596 unità, più 1.751 rispetto ai 4.845 delle 24 ore precedenti. Il numero dei tamponi eseguiti è 215.748 (+6.029), il tasso di positività è aumentato passando dal 2,3% al 3,1%. Il numero dei decessi è di 21 (-6) che porta a 128.136 il numero totali dei morti dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministro della Salute. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono 2.309 (+113) mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono 260 (+2) con 14 ingressi giornalieri. Il numero delle ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Aumentano idi positivi al19 inche le 6.596 unità, più 1.751 rispetto ai 4.845 delle 24 ore precedenti. Il numero dei tamponi eseguiti è 215.748 (+6.029), il tasso diè aumentato passando dal 2,3% al 3,1%. Il numero dei decessi è di 21 (-6) che porta a 128.136 il numero totali deidall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministro della Salute. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono 2.309 (+113) mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono 260 (+2) con 14 ingressi giornalieri. Il numero delle ...

Advertising

Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - msgelmini : La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta #Italia andrà avanti, senza sosta, anch… - ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - AgenziaOpinione : ANEF – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI FUNIVIARI: COVID: GHEZZI, « L’UE APPROVA 430 MILIONI DI AIUTI IN ITALIA AL… - Agenzia_Italia : Covid: in Italia casi in aumento a 6.596, la positività sale al 3,1%, 21 morti -