Collegio Garanzia del Coni: annullata la squalifica di 10 giornate all'attaccante Marconi (Di mercoledì 4 agosto 2021) E' stata annullata la squalifica per dieci giornata inflitta all'attaccante Michele Marconi che era stato accusato di aver utilizzato una frase razzista nei confronti di Obi. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni al quale il giocatore aveva fatto ricorso. Questo il testo della sentenza: "Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2021, presentato, in data 4 giugno 2021, dal sig. Michele Marconi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A ...

