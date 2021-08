Ciglia perfette? Prima delle ferie | sì al «lash lift»

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Qualsiasi donna sulla faccia della terra sogna di avere ciglia naturalmente folte, nere e lunghe. Pur di ottenerle, molte di noi hanno provato qualsiasi tipo di mascara in commercio e speso senza mezze misure in ogni varietà di extension. Il problema è che, a lungo andare, sia i mascara che le extension rischiano di indebolire la struttura cigliare. La soluzione? Sempre più esperti convengono che il «lash lift», o lifting delle ciglia, sia il trattamento semipermanente ideale per valorizzare le ciglia, escludendo l’onerosa manutenzione richiesta dalle extension e prestandosi a una buona tenuta. Inoltre, il lifiting delle ciglia aiuterebbe la crescita naturale delle ciglia, a tutto vantaggio di uno sguardo alla Bambi anche terminato l’effetto del trattamento. Parola all’esperta.

Una passata di mascara waterproof per allungare le ciglia e per aprire lo sguardo, un tocco di ... il primo step per un tutorial di trucco da spiaggia sono sicuramente delle sopracciglia perfette e ben ... anche senza mascara guarda le foto Leggi anche › Ciglia, è il Lash Day: dal mascara alla laminazione, come valorizzarle Il potere dello sguardo quando si è in costume Un ... Effetto occhioni da bambola, ma manutenzione ben più semplice rispetto alle extension ciglia. Ecco come ottenere uno sguardo da Bambi per tutta la durata delle vostre vacanze estive ...