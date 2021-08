Calciomercato Milan, James pronto a lasciare l’Everton: le ultime (Di mercoledì 4 agosto 2021) James Rodriguez sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di essere ceduto. Il Milan a queste condizioni potrebbe pensarci Tanti sono i giocatori accostati al Milan. Tra questi vi sarebbe anche James Rodriguez. Il colombiano sarebbe oggetto desiderio di molte big. Stando a quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, l’ex Real Madrid pur di lasciare l’Everton sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Il club di Via Aldo Rossi a queste condizioni potrebbe anche farci un pensierino. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021)Rodriguez sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di essere ceduto. Ila queste condizioni potrebbe pensarci Tanti sono i giocatori accostati al. Tra questi vi sarebbe ancheRodriguez. Il colombiano sarebbe oggetto desiderio di molte big. Stando a quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, l’ex Real Madrid pur disarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Il club di Via Aldo Rossi a queste condizioni potrebbe anche farci un pensierino. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

Calciomercato Milan, sondaggio per Tete dello Shaktar Maldini sonda il terreno con lo Shakhtar Donetsk per il brasiliano Tete, esterno offensivo di grande qualità. Ecco la sua valutazione Sale il livello degli impegni pre - campionato (questa sera il ...

Calciomercato Milan, Pellegatti consiglia: “Tre colpi per San Siro” MilanLive.it Coppa Italia 2021-22, svelato il tabellone completo: si parte l'8 agosto Le possibili sfide tra le big, qualificazioni permettendo, vedono Roma-Inter e Milan-Lazio ai quarti di finale, con un derby in semifinale, mentre nella parte opposta del tabellone potrebbero ...

Milan, James Rodriguez si avvicina: la mossa del colombiano Milan, James Rodriguez potrebbe essere il colpo ad effetto per i rossoneri. Il colombiano sarebbe pronto ad una mossa a sorpresa ...

