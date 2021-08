Calcio, follia in Colombia: scontri e invasione di campo dopo ritorno pubblico sugli spalti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Torna il pubblico sugli spalti in Colombia, e subito quella che dovrebbe essere una festa si converte in una battaglia tra fazioni. È quanto successo durante il match tra Santa Fe e Atletico Nacional, dove è andata in scena una lotta tra le due tifoserie sugli spalti, che poi si è riversata in campo. Tutto è cominciato quando i tifosi dell’Atletico hanno invaso il territorio dei tifosi di casa, i quali si sono “rifugiati” sul rettangolo di gioco, dove si è poi scatenata la zuffa. Tutto ciò è successo durante l’intervallo, con la partita che è ripresa circa un’ora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Torna ilin, e subito quella che dovrebbe essere una festa si converte in una battaglia tra fazioni. È quanto successo durante il match tra Santa Fe e Atletico Nacional, dove è andata in scena una lotta tra le due tifoserie, che poi si è riversata in. Tutto è cominciato quando i tifosi dell’Atletico hanno invaso il territorio dei tifosi di casa, i quali si sono “rifugiati” sul rettangolo di gioco, dove si è poi scatenata la zuffa. Tutto ciò è successo durante l’intervallo, con la partita che è ripresa circa un’ora ...

