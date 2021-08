Cadavere decomposto trovato in un seminterrato | appartiene a una ragazza scomparsa 3 anni fa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) A Norman, in Oklahoma (Stati Uniti) è giallo per il ritrovamento del corpo di una giovane donna. Ilè stato rineldi un abitazione nei pressi dell’università. Il proprietario ha negato di essere a conoscenza di qualsiasi informazione. Già a maggio, la polizia aveva ricevuto indicazioni sulla presenza di un morto vicino all’istituto. Recenti accertamenti hanno portato al riconoscimento del corpo come appartenente a Maggie Sandoval, una diciannovennenel 2018.un corpo in una un’adolescente ...

Advertising

glooit : Trovato cadavere decomposto in un seminterrato vicino l’Università: è Maggie, scomparsa tre anni fa leggi su Gloo… - MsLuceGuida : Ho fatto il mio buonissimo riso saltato con l'uovo ma mi sono accorta che Pretty Princess è a pagamento... Quindi r… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere decomposto

Fanpage.it

In provincia di Teramo - Abruzzo - è stato trovato unin mare. Da quanto si apprende il corpo è rimasto in acqua molto a lungo poiché era completamente. Domenica 27 giugno, nel pomeriggio,a due miglia a largo di Roseto - in provincia ...Unnascosto dalla vegetazione lungo via Enrico Gismondi, a Castel di Guido, tra Roma e ... E' di sesso maschile e non è. Quindi, la morte è relativamente recente. Non sono stati ...A Norman, in Oklahoma (Stati Uniti) è giallo per il ritrovamento del corpo di una giovane donna. Il cadavere è stato ritrovato nel seminterrato di un abitazione nei pressi dell’università. Il propriet ...È stato trovato a tre anni dalla scomparsa il cadavere decomposto di Margarita “Maggie” Sandoval, 19enne di cui si erano perse le tracce nel ...