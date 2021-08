Blitz dei Nas negli stabilimenti balneari: uno su tre era irregolare. 21 le strutture chiuse (Di mercoledì 4 agosto 2021) Blitz dei carabinieri negli stabilimenti balneari italiani. Dai controlli sono emerse irregolarità in un lido su 3 e 21 strutture sono state chiuse. In tutto sono stati 886 gli esercizi finiti sotto la lente dei Nas, impegnati soprattutto a verificare il rispetto le norme anticovid. Quindi il corretto distanziamento tra gli ombrelloni, l’uso delle mascherine, la presenza di dispenser per la disinfezione delle mani e i sistemi per la rilevazione della temperatura corporea. Ma sono state le gravi carenze dal punto di vista igienico sanitario a portare alla chiusura e sospensione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021)dei carabinieriitaliani. Dai controlli sono emerse irregolarità in un lido su 3 e 21sono state. In tutto sono stati 886 gli esercizi finiti sotto la lente dei Nas, impegnati soprattutto a verificare il rispetto le norme anticovid. Quindi il corretto distanziamento tra gli ombrelloni, l’uso delle mascherine, la presenza di dispenser per la disinfezione delle mani e i sistemi per la rilevazione della temperatura corporea. Ma sono state le gravi carenze dal punto di vista igienico sanitario a portare alla chiusura e sospensione delle ...

