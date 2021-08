Automotive - Dai conti trimestrali delle Case tante luci e qualche ombra

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il settore automobilistico globale è nel pieno della ripresa: lo dimostrano i segnali emersi con la stagionedei maggiori costruttori al mondo. Allesi contrappongono, però, una serie di ombre, che preoccupano in vista dei prossimi mesi. A partire dallanua e ancora irrisolta crisi dei chip, che rischia di produrre danni consistenti prolungati nel tempo: nelle ultime settimane, infatti, qualcuno si è spinto a pronosticarne la fine non prima del 2023. In ogni caso, il secondo trimestre dell'anno ha mostrato performance brillanti un po' per tutti i primi dieci costruttori ...

I risultati dei mesi da aprile a giugno mostrano una generalizzata ripresa del settore e l'irrisolto problema della carenza dei semiconduttori ...Gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell'Interno sul mercato dell'auto in Italia non sono per niente positivi con vendite in calo anche sul 2020 (malgrado lockdown e relativi blocchi del traffico) e ...