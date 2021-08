Antonio Pennacchi ci ha lasciati | addio allo scrittore che di ‘pancia’ scriveva la realtà con amabile poesia

Advertising

Radio3tweet : C’è tutto il bene e tutto il male del mondo in ognuno di noi, scriveva, e la storia ci insegna a governarli. Ci ha… - OfficialASRoma : L’#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa dello scrittore Antonio Pennacchi, grande tifoso giallorosso, e si s… - RaiCultura : Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi - kappaTI : Addio ad Antonio Pennacchi. Con «Canale Mussolini» vinse il premio Strega - Il Sole 24 ORE - ItalyinFrance : RT @bendellavedova: Addio ad Antonio #Pennacchi, scrittore ed intellettuale forte, anticonvenzionale e coraggioso. La terra gli sia lieve.… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Pennacchi

Con 'Canale Mussolini' che descriveva il territorio ed il periodo della bonifica delle paludi pontine, nel 2010 vinse il premio Strega., 71 anni, è morto nella sua casa di Latina a causa di un malore.La notizia ci coglie di sorpresa: "è morto, un infarto" . É morto a casa mentre telefonava. Ora diranno che? La retorica, che lui odiava, si impadronirà del suo ricordo e gli farà torto. Non gli stavo simpatico, non mi stava ...Antonio Pennacchi è morto nella sua casa di Latina a 71 anni, colpito da un malore. Nasce nel 1950 in una famiglia modesta arrivata nel Lazio per la bonifica dell'Agro Pontino, cresce con altri sette ...Ex operaio diventato scrittore, vinse il Premio Strega nel 2010 con il libro “Canale Mussolini”. A differenza degli altri membri della sua famiglia, Pennacchi si iscrisse al MSI, presto però entrò in ...