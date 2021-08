Volley femminile, Paola Egonu: tocca a te! Le critiche del ct serbo e la sfida titanica a Tijana Boskovic (Di martedì 3 agosto 2021) “Paola Egonu? Colpisce ogni palla sopra il muro ed è difficile da fermare, ma non sarà mai una giocatrice come Tijana Boskovic, perché non ha tutto. Ha fisico, psicologia più o meno, ma alcune cose non le ha e non le permettono di essere sempre allo stesso livello ogni volta”. Zoran Terzic, CT della Serbia, aveva parlato in questo modo dell’opposto dell’Italia alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Una critica ficcante da parte del tecnico slavo, che aveva paragonato l’azzurra con la sua fuoriclasse, ritenendola più debole nel complesso. Le due giocatrici si contendono la palma di “miglior pallavolista del mondo”, ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) “? Colpisce ogni palla sopra il muro ed è difficile da fermare, ma non sarà mai una giocatrice come, perché non ha tutto. Ha fisico, psicologia più o meno, ma alcune cose non le ha e non le permettono di essere sempre allo stesso livello ogni volta”. Zoran Terzic, CT della Serbia, aveva parlato in questo modo dell’opposto dell’Italia alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Una critica ficcante da parte del tecnico slavo, che aveva paragonato l’azzurra con la sua fuoriclasse, ritenendola più debole nel complesso. Le due giocatrici si contendono la palma di “miglior pallavolista del mondo”, ...

