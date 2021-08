Tokyo 2020, rifiutato il minuto di silenzio il 6 agosto: la città di Hiroshima protesta (Di martedì 3 agosto 2021) E’ braccio di ferro tra la città di Hiroshima e gli organizzatori dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Quest’ultimi hanno infatti rifiutato il minuto di silenzio per le vittime del bombardamento atomico del 1945, che si sarebbe dovuto tenere il 6 agosto come riportato dal quotidiano giapponese Asahi Shimbun. I funzionari della città avevano anche accolto il presidente del Cio Thomas Bach a luglio per un tour dei siti commemorativi del bombardamento atomico, ma non è bastato: “Sono deluso – spiega il presidente ad interim della Confederazione ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) E’ braccio di ferro tra ladie gli organizzatori dei Giochi olimpici di. Quest’ultimi hanno infattiildiper le vittime del bombardamento atomico del 1945, che si sarebbe dovuto tenere il 6come riportato dal quotidiano giapponese Asahi Shimbun. I funzionari dellaavevano anche accolto il presidente del Cio Thomas Bach a luglio per un tour dei siti commemorativi del bombardamento atomico, ma non è bastato: “Sono deluso – spiega il presidente ad interim della Confederazione ...

