Tokyo 2020, nuoto di fondo 10 km femminile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming con Rachele Bruni (Di martedì 3 agosto 2021) Tutto pronto per la 10 km femminile di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Rachele Bruni unica azzurra ai blocchi di partenza. Si tratta però di una freccia importante in dote all'arco italiano, visto che a Rio cinque anni fa la fiorentina ha conquistato la medaglia d'argento e può ancora salire sul podio in Giappone. Non sarà facile vincere la concorrenza delle altre ventiquattro, appuntamento alle ore 23.30 italiane di martedì 3 agosto, con la gara che si dipanerà poi oltre la mezzanotte e dunque nella prima ora di mercoledì 4 agosto.

