Tokyo 2020 | l’Olimpiade delle prime volte | primo oro dalla vela mista

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 agosto 2021) Oro dopo 21 anni e quinto oro Gli ori mancavano ma in due giorni siamo passati da 2 a 5. Prima ci ha pensato l’atletica con Jacobs e Tamberi poi è arrivata oggi, 3 agosto, la. Ruggero Tita e Caterina Banti salgono sul gradino più alto del podio nella21 anni dopo l’ultimo successo e prima volta a livello misto. I due sono stati veri e propri dominatori della classe di catamarani volanti Nacra 17. Lui di Rovereto, lei di Roma. Lui che prima faceva sci lei che si è avvicinata alle regate per seguire le orme del fratello. I due non hanno sbagliato nulla, bastava solo un sesto posto e sesto posto è stato. Leggi anche:...