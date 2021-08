Tita - Banti | il 5° oro arriva dal mare Basket e volley | eliminazioni dolorose

Advertising

ItaliaTeam_it : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti t… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - ItaliaTeam_it : Leggendari Ruggero Tita e Caterina Banti: ? Campioni olimpici ? Campioni del Mondo ? Campioni d’Europa… - 70Tizio : RT @ItaliaTeam_it: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti trionf… - UgoBaroni : RT @SkyTG24: Al medagliere azzurro va ad aggiungersi l'oro di Ruggero #Tita e Caterina #Banti nella #vela, classe mista Nacra 17 ?? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Tita Banti

A consegnarcela sono Ruggeroe Caterinache hanno vinto la categoria Nacra 17 della vela. Argento ai britannici John Gimson e Anna Burnet. Bronzo alla Germania. Dopo la gioia però sono ...... salito a quota 29 medaglie (5 ori, 9 argenti, 15 bronzi) grazie all'oro conquistato nella Nacra 17 mista della vela dal duo. Nel programma di mercoledì tre le discipline che potrebbero ...La notte avvolge la meravigliosa Tokyo. La metropoli nipponica si è messa alle spalle una nuova giornata di Giochi Olimpici. Neppure oggi è mancato lo spettacolo, ed in casa Italia è arrivata una nuov ...Rai 2 sospende i programmi sulle Olimpiadi per un live dal Parlamento per il voto sulla Riforma Cartabia. E così Tokyo 2020 scompare dalla tv italiana.