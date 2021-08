"Telefoni bianchi", quando la commedia all'italiana galoppava ancora (Di martedì 3 agosto 2021) Telefoni bianchi Rai Movie ore 19. Con Agostina Belli, Vittorio Gassman, Renato Pozzetto. Regia di Dino Risi. Produzione Italia 1976. Durata: 2 ore LA TRAMA Il film è una satira del cinema italiano negli anni del fascismo (i Telefoni bianchi erano il soprannome delle commediole leggere). Marcella è una ragazzotta veneta che va a Roma decisa a sfondare nel cinema. Ci riesce andando a letto con vari gerarchi (persino con Mussolini). Arriva la guerra, il fascismo crolla e Marcella, ormai ex diva è più o meno costretta a tornare all'antico fidanzato. PERCHÈ VEDERLO Perchè allora (metà anni 70) la commedia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021)Rai Movie ore 19. Con Agostina Belli, Vittorio Gassman, Renato Pozzetto. Regia di Dino Risi. Produzione Italia 1976. Durata: 2 ore LA TRAMA Il film è una satira del cinema italiano negli anni del fascismo (ierano il soprannome delle commediole leggere). Marcella è una ragazzotta veneta che va a Roma decisa a sfondare nel cinema. Ci riesce andando a letto con vari gerarchi (persino con Mussolini). Arriva la guerra, il fascismo crolla e Marcella, ormai ex diva è più o meno costretta a tornare all'antico fidanzato. PERCHÈ VEDERLO Perchè allora (metà anni 70) la...

"Telefoni bianchi", quando la commedia all'italiana galoppava ancora Liberoquotidiano.it Doris Duranti: l’Orchidea Nera del ventennio Fascista La diva dei telefoni bianchi, bella di una bellezza unica, i suoi tratti particolari le davano un'aria aggressiva, soprannominata l'Orchidea nera, innamorata di uno dei personaggi più famosi del fasci ...

