Sulle banconote egiziane spunta l’arcobaleno: i social si indignano ma di cosa si tratta? (Di martedì 3 agosto 2021) Indignazione popolare in Egitto per le nuove banconote da 10 e da 20 sterline egiziane. Sulla filigrana delle banconote, proprio lì dove è stampata la moschea Al-Fattah Al-Aleem, si stagliano infatti i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ+, che in Egitto è decisamente mal vista. Quando i soldi non fanno la felicità La banca centrale egiziana, lo scorso lunedì ha stampato le nuove banconote da 10 e da 20 sterline egiziane, ma la loro circolazione ha suscitato un’ondata di protesta che si è palesata in tutta la sua polemica su twitter. Gli egiziani non hanno apprezzato, se si vuole ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 agosto 2021) Indignazione popolare in Egitto per le nuoveda 10 e da 20 sterline. Sulla filigrana delle, proprio lì dove è stampata la moschea Al-Fattah Al-Aleem, si stagliano infatti i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ+, che in Egitto è decisamente mal vista. Quando i soldi non fanno la felicità La banca centrale egiziana, lo scorso lunedì ha stampato le nuoveda 10 e da 20 sterline, ma la loro circolazione ha suscitato un’ondata di protesta che si è palesata in tutta la sua polemica su twitter. Gli egiziani non hanno apprezzato, se si vuole ...

