Sono già buoni i rapporti tra Insigne e Spalletti: il capitano lo farà oggi stesso (Di martedì 3 agosto 2021) oggi 3 agosto sarà il giorno del ritorno di Lorenzo Insigne a Castel Volturno da campione d'Europa. oggi, il capitano del Napoli avrà il suo primo incontro ufficiale col suo nuovo allenatore Luciano Spalletti. Entrambi si Sono sentiti un paio di volte per telefono, ma all'SSC Napoli Konami Training Center i due parleranno per la prima volta faccia a faccia. Secondo quanto informa nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport, Insigne confermerà la sua volontà di restare il capitano del Napoli, anche sotto la guida del nuovo allenatore. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021)3 agosto sarà il giorno del ritorno di Lorenzoa Castel Volturno da campione d'Europa., ildel Napoli avrà il suo primo incontro ufficiale col suo nuovo allenatore Luciano. Entrambi sisentiti un paio di volte per telefono, ma all'SSC Napoli Konami Training Center i due parleranno per la prima volta faccia a faccia. Secondo quanto informa nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport,confermerà la sua volontà di restare ildel Napoli, anche sotto la guida del nuovo allenatore. ...

Advertising

castellettir : Le ultime su Kristina #Timanovskaja . La velocista “è al sicuro”, assicurano Cio e autorità giapponesi, e ha trasco… - raistolo : 3) Leggo anche che 'non sono stati compromessi i dati'. Ora, spero che sia vero, però se i sistemi sono stati viola… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - ikigaiisvt : fidanzati dal giorno zero proprio sono nati che stavano già insieme - lamarquesiita : @daGhandi_aFede @miiannoio ma loro si sono già lasciati, si odiano -