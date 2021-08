Sessa Aurunca, scoperto canile lager: sequestrati 34 animali in pessime condizioni (Di martedì 3 agosto 2021) All’interno del canile abusivo diretto da una donna di Sessa Aurunca c’erano 34 ani meticci, di varia stazza, tutti privi del microchip e non denunciati all’anagrafe canina, che vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie. Una donna di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, aveva allestito in una recinzione nei pressi della sua abitazione una sorta di Leggi su 2anews (Di martedì 3 agosto 2021) All’interno delabusivo diretto da una donna dic’erano 34 ani meticci, di varia stazza, tutti privi del microchip e non denunciati all’anagrafe canina, che vivevano inigienico-sanitarie precarie. Una donna di, in provincia di Caserta, aveva allestito in una recinzione nei pressi della sua abitazione una sorta di

Advertising

TeleCapriNews : Sessa Aurunca (CE): i Carabinieri forestali hanno sottoposto a sequestro 34 cani per maltrattamento e problematiche… - ilgiornalelocal : Cani in pessime condizioni di salute: denunciata - TeleradioNews : Sessa Aurunca. ‘Liberati’ e affidati a un canile’ 34 cani ‘anonimi’ detenuti in una casa privata -… - TeleradioNews : Sessa Aurunca. ‘Liberati’ e affidati a un canile’ 34 cani ‘anonimi’ detenuti in una casa privata -… - TeleradioNews : Sessa Aurunca. ‘Liberati’ e affidati a un canile’ 34 cani ‘anonimi’ detenuti in una casa privata -… -