Scatta il semestre bianco | gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - emmemea : RT @sole24ore: Semestre bianco, cosa è, quando scatta, che succede: dieci domande e risposte - lorepregliasco : RT @sole24ore: Semestre bianco, cosa è, quando scatta, che succede: dieci domande e risposte - Giacinto_Bruno : RT @sole24ore: Semestre bianco, cosa è, quando scatta, che succede: dieci domande e risposte - sole24ore : Semestre bianco, cosa è, quando scatta, che succede: dieci domande e risposte -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta semestre

Le regole fissate dall'articolo 88 della Costituzione per gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale Per Sergio Mattarellailbianco. Negli ultimi sei mesi del suo mandato, che dura sette anni, il presidente della Repubblica non può sciogliere anticipatamente le Camere. Ecco cosa succede in dieci domande e ...La finestra delbianco fu introdotta durante i lavori dell'Assemblea Costituente con l'obiettivo di evitare che il Capo dello Stato usasse il potere di scioglimento del Parlamento per ...Come prevede l'articolo 88 della Costituzione il presidente Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le Camere e indire nuove elezioni ...Scatta oggi il semestre bianco per il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma che cos’è il semestre bianco? Si tratta del periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente ...