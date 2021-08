Scarcerato don Roncone, il parroco accusato di abusi nel Casertano (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il gip di Napoli Marcello De Chiara ha Scarcerato l’ex parroco di Presenzano Gianfranco Roncone, che era finito lo scorso aprile agli arresti domiciliari per violenza sessuale su minore. Il magistrato ha accolto l’istanza che i legali del prete – attualmente sospeso dal servizio – Renato Jappelli e Dario Mancino, hanno presentato dopo che si era tenuto l’incidente probatorio che aveva messo faccia e faccia il prete e i due accusatori, due ragazzi romeni maggiorenni, uno dei quali minore quando sarebbero avvenute le molestie sessuali. Nel corso dell’incidente probatorio sarebbero ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il gip di Napoli Marcello De Chiara hal’exdi Presenzano Gianfranco, che era finito lo scorso aprile agli arresti domiciliari per violenza sessuale su minore. Il magistrato ha accolto l’istanza che i legali del prete – attualmente sospeso dal servizio – Renato Jappelli e Dario Mancino, hanno presentato dopo che si era tenuto l’incidente probatorio che aveva messo faccia e faccia il prete e i dueri, due ragazzi romeni maggiorenni, uno dei quali minore quando sarebbero avvenute le molestie sessuali. Nel corso dell’incidente probatorio sarebbero ...

fanpage : Nunzio De Falco, il mandante dell’omicidio di don Peppe Diana, condannato a due ergastoli, è stato scarcerato - anteprima24 : ** Scarcerato don Roncone, il #Parroco accusato di abusi nel #Casertano ** - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Il camorrista Nunzio De Falco scarcerato per gravi motivi di salute. La dura reazione dei familiari di Don Diana: lui lo avr… - AleteiaIT : Il camorrista Nunzio De Falco scarcerato per gravi motivi di salute. La dura reazione dei familiari di Don Diana: l… - costa577 : Scarcerato il boss dell'omicidio Don Diana. L'ira della sorella del sacerdote: 'Doveva morire in carcere per quel c… -