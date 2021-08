Riforma Cartabia, doppia fiducia alla Camera: 458 voti favorevoli, 46 no – il video (Di martedì 3 agosto 2021) Passa per due volte consecutive alla Camera la fiducia (una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge) posta dal governo Draghi sulla Riforma del processo penale firmato da Marta Cartabia, con 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina di contrari. La seduta fiume, terminata a notte fonda, ha visto ricompattarsi il Movimento 5 stelle in cui solo 24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e un voto in dissonanza dal gruppo. La percentuale dei 5 stelle partecipanti al voto è salita dal 66,04% di domenica sera sulla pregiudiziale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Passa per due volte consecutivela(una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge) posta dal governo Draghi sulladel processo penale firmato da Marta, con 462 e 458e una cinquantina di contrari. La seduta fiume, terminata a notte fonda, ha visto ricompattarsi il Movimento 5 stelle in cui solo 24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e un voto in dissonanza dal gruppo. La percentuale dei 5 stelle partecipanti al voto è salita dal 66,04% di domenica sera sulla pregiudiziale di ...

Advertising

Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - ilriformista : Bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, ma le 40 assenze tra le fila dei 5 Stelle sembrano un primo segnale… - marcodimaio : Abbiamo respinto la pregiudiziale di costituzionalità alla riforma del processo penale presentata dall’opposizione.… - pier71432790 : RT @MarceVann: @ValeMameli Come 'le condizioni date'? Ha detto Gonde che la riforma Cartabia sia per 3/4 la riforma Bonafede. ?????? - ginugiola : RT @lucianoghelfi: Il governo ha superato agevolmente l’ostacolo della doppia #fiducia sulla riforma #Cartabia della #Giustizia. Nel primo… -